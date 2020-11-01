Искусственный Интеллект

Мы взглянули на биржевую торговлю через призму фундаментальной науки и современных технологий - создали и запатентовали автоматизированную торговую систему на основе искусственной нейронной сети - NeuralTrade.

NeuralTrade имеет 50 слоев нейронов. Суммарная мощность облачной вычислительной системы достигает 60ти терафлопс, что позволяет достичь высочайшей чувствительности к любым изменениям рынка. NeuralTrade совершает около двухсот операций в торговой сессии по каждому инструменту. Нейронная сеть имеет запатентованный алгоритм самообучения, - это позволяет NeuralTrade постоянно учиться на позитивном и негативном опыте торговли.