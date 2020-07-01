Научный подход к инвестированию

Запатентованная торговая система на основе нейронной сети - NeuralTrade.
Доля инвестора до 60% от прибыли NeuralTrade.
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Искусственный Интеллект

Мы взглянули на биржевую торговлю через призму фундаментальной науки и современных технологий - создали и запатентовали автоматизированную торговую систему на основе искусственной нейронной сети - NeuralTrade.

NeuralTrade имеет 50 слоев нейронов. Суммарная мощность облачной вычислительной системы достигает 60ти терафлопс, что позволяет достичь высочайшей чувствительности к любым изменениям рынка. NeuralTrade совершает около двухсот операций в торговой сессии по каждому инструменту. Нейронная сеть имеет запатентованный алгоритм самообучения, - это позволяет NeuralTrade постоянно учиться на позитивном и негативном опыте торговли.

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Инвестируйте вместе с нами и
получайте прибыль!
Динамика доходности торговли
на 07.2020 г.
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NeuralTrade
За 1 мес.
5,04%
За 3 мес.
13,51%
За 6 мес.
40,08%
За 12 мес.
77,25%
За 24 мес.
144,82%
С момента формирования
589,06%
* Результаты торговли "NeuralTrade" в прошлом не гарантируют получения аналогичных результатов в будущем.

То чего нет у других

8 лет истории торгового счета

Всем инвесторам ООО «ИТА» открыт смотровой доступ ко всем сделкам нейронной сети «NeuralTrade». Клиенты видят процесс торговли «NeuralTrade» 24 часа в сутки.

35 000 000р. уставной капитал

Компания официально зарегистрирована на территории РФ (ссылка на документы), с клиентом заключается инвестиционный договор, в котором прописаны все условия долевого участия в прибыли от торговли «NeuralTrade». Компания является Налоговым агентом по уплате НДФЛ.

Патентованные технологии

Все технологии проходят защиту и патентование. На странице Документы можно ознакомиться с уже полученными свидетельствами.

Фундаментальная научная база

В основе работы компании лежит научный подход, опирающийся на фундаментальные исследования в сфере математики, физики и кибернетики.

Финансовые решения для Вас
доходность расчитана на основе исторических данных *
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Минимальный
52 576
ваша прибыль
50 000
min сумма
Ежемесячно
начисление и выплата:
35 %
от прибыли
12 мес
min срок
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Оптимальный
67 598
ваша прибыль
200 000
min сумма
Ежеквартально
начисление и выплата:
40 %
от прибыли
12 мес
min срок
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Максимальный
75 109
ваша прибыль
500 000
min сумма
Полугодовое
начисление и выплата:
50 %
от прибыли
12 мес
min срок
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Привилегированный
90 131
ваша прибыль
1 500 000
min сумма
Годовая
начисление и выплата:
60 %
от прибыли
12 мес
min срок
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Отзывы реальных людей
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Инна г.Москва

Занимаюсь инвестициями уже пятый год и мне есть с чем сравнивать эту команду. Главное в инвестиционной деятельности – не надо класть все яйца в одну корзину.
ИТА - достойный экземпляр в моей инвестиционной корзине. Вся деятельность прозрачна и стабильна. 

Максим г.Ростов-на-Дону

Сделал вывод полной суммы ради проверки, всё хорошо и без задержек. Вчера заключил новый договор.
Компании желаю только успехов.

Сергей Евгеньевич г.Ростов-на-Дону

Я предприниматель со стажем и после того, как безвозвратно сгорели три депозита в разных банках, начал смотреть на альтернативы.
Эта компания является четвертой в моем портфеле. И по моим оценкам, одна из самых открытых в своей деятельности. Все заявки выполняются в срок, согласно договору.
И проценты на практике оказались выше инвестиций в ПИФЫ. Возможно фондовый рынок покажет лучше результат в следующем году, но здесь я уверен, что деньги растут быстрее банковских процентов и с гарантиями никак не хуже.
Спасибо за качественный сервис.

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